SNCB: la «voix» du rail renouvelle ses déclarations

La voix de Béatrice Marlier n’a pas pris une ride. Sa propriétaire non plus d’ailleurs. Pourtant, depuis plus de dix ans maintenant, c’est la voix francophone qui annonce et désannonce arrivées et départs de tous les trains dans les gares francophones ou bilingues du pays. Avec sa collègue néerlandophone Karen De Vischer, elles couvrent de leurs mots les départs et les arrivées dans les 550 gares et points d’arrêt de la SNCB. Un exercice fastidieux qui a réclamé, il y a une dizaine d’années, d’enregistrer les 550 noms en trois tonalités (montante, neutre, descendante) qui, dans les messages diffusés sur les quais et dans les gares, puissent correspondre à une arrivée, un départ ou juste une étape d’un trajet. Dix ans plus tard, elle est à nouveau en studio pour compléter les messages à diffuser dans les gares ou dans les trains.