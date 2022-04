«Pour eux, la douleur de ma fille vaut 20 euros»: Buitoni s’excuse du bon d’achat offert suite à une contamination

« Cela n’aurait pas dû être fait et nous tenons à présenter nos plus sincères excuses à cette consommatrice qui a pu être heurtée par la réception de ces bons d’achat », a déclaré à l’AFP un porte-parole de Buitoni. « Nous allons veiller à ce que cela ne se reproduise pas », a-t-il ajouté.

« La personne a reçu des bons d’achats, comme c’est le cas pour les personnes demandant un remboursement de leurs pizzas suite au rappel massif » de ce produit, a expliqué le porte-parole de Buitoni. Cette famille avait effectué un signalement sur le site de service public SignalConso, enclenchant le rappel par Buitoni, a-t-il précisé.

La personne du service consommateurs « m’a demandé de relater tout ce qui a pu se passer concernant ma fille et si, pour les besoins de l’enquête, il était possible d’accéder à son dossier médical dans les prochains jours », a relaté Sonia. « Trouver le prétexte du dédommagement pour demander des informations, on trouve cela assez scandaleux », s’est indigné auprès de l’AFP Me Richard Legrand, qui représente la famille parmi une quinzaine d’autres touchées. Ce sont des « informations confidentielles, couvertes par le secret médical », a-t-il souligné.