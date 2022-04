«Les identités mènent à des raccourcis qui éradiquent les vraies questions»

Depuis ce vendredi, les réseaux sociaux bruissent d’une polémique sur la place de Safia Kessas, journaliste à la RTBF, autrice et réalisatrice, pour animer les échanges entre Angela Davis et des « grands témoins », porteurs des réflexions de plus de 50 jeunes, femmes sans papiers, et collectifs engagés. Selon une carte blanche diffusée sur les réseaux, ce choix est un « nouveau crachat au visage des militant.e.s noir.e.s ». La dizaine de signataires s’interroge sur le choix d’une « personne non noire pour dialoguer » avec l’icône des droits civiques, suggérant que d’autres personnes auraient été plus à même de tenir cette conversation, notamment « des militant.e.s noir.e.s, féministes et queer ».