Les coups de mou de Novak Djokovic inquiètent

À moins d’un mois du début de Roland-Garros, dont il est le tenant du titre, Novak Djokovic intrigue. Quel est le véritable état de forme de celui qui est toujours nº1 mondial, mais qui n’a toujours disputé, en 2022, que trois tournois et huit matches au total ?

Ceci, en raison de sa position contre le vaccin anti-covid, qui lui a coûté la tournée australienne et américaine, faut-il le rappeler.

Lors de son dernier tournoi, chez lui, à Belgrade, le Serbe a alterné le bon et le moins bon. Le positif, ce sont ces trois matches, joués et gagnés (Djere, Kecmanovic et Khachanov), certes toujours à l’arraché, en concédant chaque fois le premier set, mais qui permettent à Djokovic de retrouver du rythme, du jeu et de la confiance. Ce qui n’est pas rien pour un joueur si longtemps privé de compétition.