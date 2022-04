Le vrai ou faux: Macron est-il le président le plus «mal élu» de la Ve République?

Faux. Selon le troisième homme du premier tour, Jean-Luc Mélenchon, le président de la République aurait été « mal élu ». La faute à l’abstention et aux votes blancs et nuls. Une affirmation facile à détricoter.

La pique est venue de la gauche de la gauche ce dimanche soir. A l’annonce de la victoire d’Emmanuel Macron, réélu président de la République française à 58,54 % contre 41,46 % pour la candidate d’extrême droite Marine Le Pen, le troisième homme du premier tour, Jean-Luc Mélenchon, a commenté le résultat devant ses militants. Emmanuel Macron est « le plus mal élu des présidents de la Ve République », mais la défaite de Marine Le Pen « est une très bonne nouvelle pour l’unité de notre peuple ». Pour savoir si oui ou non l’assertion de Jean-Luc Mélenchon est correcte, il faut déjà comprendre ce qu’il entend par « mal élu ». Une chose est claire : la victoire d’Emmanuel Macron est nette et impossible à remettre en doute. Aucune trace d’irrégularité n’a été enregistrée durant le scrutin.