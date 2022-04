Le MR fera une proposition sur le cordon sanitaire pour la mi-mai

Après la polémique née de la participation de Georges-Louis Bouchez à un débat avec le Vlaams Belang sur la VRT et un week-end tendu chez les bleus, les libéraux ont évoqué brièvement le sujet en réunion de parti ce lundi matin, même s’il ne s’agissait ni du premier ni du point central. Il a été demandé au président, nous revient-il, de désormais communiquer et prévenir davantage les organes du parti lorsqu’il comptait aborder des sujets aussi sensibles.

Par ailleurs, le conseil du mouvement a chargé les chefs de groupe des différents parlements de formuler pour la mi-mai, sous la coordination du député fédéral Benoît Piedboeuf, une proposition visant à actualiser la fameuse Charte de la démocratie et le Code de bonne conduite qui instaurent un cordon sanitaire politique et médiatique autour de l’extrême droite. Des textes qui n’ont plus été actualisés depuis vingt ans. Les bleus estiment qu’il conviendrait de les adapter à l’émergence des réseaux sociaux notamment, mais aussi de cibler peut-être par un même cordon sanitaire le PTB. Car, disent-ils, de « nouvelles menaces pèsent sur nos démocraties, à savoir les extrémismes de droite comme de gauche, les radicalismes religieux et les populismes en tout genre ».