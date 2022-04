Tennis: Rome pourrait aussi refuser les Russes et Bélarusses

Confirmée la semaine dernière, l’importante décision du tournoi de Wimbledon (suivi par la LTA, la Fédération anglaise) de refuser l’accès à son édition 2022 aux joueurs russes et bélarusses, en raison du conflit en Ukraine, continue de faire du bruit.

Et d’ici le 6 juin, date du tournoi WTA de Nottingham où cette mesure sera pour la première fois appliquée (puisque via la LTA, tous les tournois britanniques sont désormais concernés), on risque de vivre pas mal de rebondissements.

Le premier pourrait venir du Masters 1000 de Rome (ATP et WTA), prévu du 8 au 15 mai prochain, puisqu’on songe à s’aligner sur le « Wimbledon Gate » du côté du Foro Italico. C’est en tout cas ce qu’a sous-entendu Giovanni Malago, président du Comité olympique italien (CONI) dans une interview accordée au quotidien le « Corriere della Sera », ce lundi.

Malago a d’abord commenté la décision de Wimbledon.