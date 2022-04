Les réformes institutionnelles, ce vieux réflexe belge

Une convention transpartisane, pour moderniser les institutions, dans un objectif de plus grandes efficacité et vitalité démocratique. » C’est l’un des chantiers d’Emmanuel Macron, celui de la démocratie… L’ambition résonne comme un refrain de la politique belge, ces vingt dernières années. Sur l’air du renouveau politique, d’abord – Guy Verhofstadt avait créé, en 1999, une Conférence interparlementaire et interfédérale ad hoc. Du renouveau démocratique désormais : la Vivaldi a lancé sa Plateforme ouverte de consultation citoyenne ce lundi, qui vise notamment à « améliorer les structures de l’Etat ». Avec cette tentation, viscérale au plat pays, de répondre à des crises par des réformes institutionnelles. En imaginant de nouvelles répartitions de compétences entre les niveaux de pouvoir – après le covid, les soins de santé sont, plus que jamais, dans le viseur d’une régionalisation plus poussée mais, au moindre blocage sur les dossiers de l’énergie ou de la mobilité, c’est de refédéralisation dont il est question.