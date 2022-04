Elon Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars

Elon Musk a passé un accord avec le conseil d’administration de Twitter pour racheter le réseau social au prix de 54,20 dollars par action, ce qui le valorise à environ 44 milliards de dollars, annoncé lundi Twitter dans un communiqué.

Le patron de Tesla et homme le plus riche au monde devient donc le propriétaire de la plateforme numérique. Elon Musk a partagé un extrait de ce communiqué sur Twitter, se félicitant de cet achat. « La liberté d’expression est le socle d’une démocratie fonctionnelle, et Twitter est la place publique numérique où les sujets vitaux pour le futur de l’humanité sont débattus », déclare-t-il. Dans ce communiqué, Elon Musk annonce également une de ses pistes pour améliorer le réseau social : des algorithmes open source.