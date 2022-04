Une nouvelle arme contre le cancer du sein métastatique

Un médicament combinant un anticorps monoclonal et de la chimiothérapie a stabilisé de façon durable la maladie de trois quarts des patientes participant à une étude internationale. Les spécialistes parlent d’une avancée thérapeutique majeure.

Un cheval de Troie. Voilà comment on pourrait représenter le médicament qui vient de démontrer une efficacité inespérée contre le cancer du sein métastatique HER2 positif, un type de cancer particulièrement agressif. « Les cancers sont HER2 positifs quand les cellules cancéreuses produisent trop de copies du gène HER2 », explique le professeur François Duhoux, oncologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc. « Ils représentent environ 20 % des cancers du sein. Au moment du diagnostic, entre 5 et 7 % de ces cancers sont métastatiques, à savoir qu’ils se sont déjà étendus à d’autres organes. Mais même quand ils ne sont pas métastatiques au moment de leur découverte et de leur prise en charge, ces cancers du sein HER2 positifs le deviennent dans environ 30 % des cas.