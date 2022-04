«À propos», le podcast du «Soir»: réforme de l’Etat, procès de Johnny Depp et Amber Heard… « À propos », c’est le podcast quotidien du Soir pour s’informer, décrypter et s’inspirer.

Publié le 26/04/2022

Quelles sont les attentes, les aspirations des Belges pour l’organisation et le fonctionnement du pays ? C’est ce que le gouvernement fédéral cherche à savoir via l’opération « Un pays pour demain », une large consultation des citoyens sur toute une série de thèmes. David Coppi, du service politique, a assisté à la présentation du projet. On lui a demandé de venir nous l’expliquer.

L’acteur Johnny Depp et son ex-femme, l’actrice Amber Heard, se déchirent dans un procès diffusé en direct. On verra si ce genre de déballage judiciaire est possible chez nous.

La Banque centrale européenne pourrait faire remonter les taux d’intérêt et, avec eux, le spread. On vous explique ce que c’est dans la question éco.

