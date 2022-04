Une ancienne gloire du football français évoque le cas Lukaku: «Il a fait une grosse erreur en quittant l’Inter»

Un but tardif de Christian Pulisic (90e) a permis à Chelsea, avec Romelu Lukaku pendant 14 minutes, de s’imposer 1-0 lors de la 34e journée de Premier League face à West Ham, réduit à dix en fin de match suite à l’exclusion de Craig Dawson (86e). En parlant de l’attaquant des Diables rouges, qui reçoit peu de temps de jeu chez les Blues, un ancien joueur de Nice, Monaco, Marseille ou encore Manchester United est venu à son secours, avant de critiquer un de ses choix… Il s’agit de Patrice Evra. Ce dernier s’est confié à Voetbal Primeur.

Et le Français a été cash. « Ceux qui critiquent Lukaku ont la mémoire courte. Lorsqu’il est arrivé à Londres, il a marqué des buts et a réalisé de belles performances. Puis il s’est blessé et a déclaré que l’Inter lui manquait, ce qui a créé beaucoup de confusion parmi les supporters », a commenté le Français avant d’enchaîner. « Il voulait à tout prix revenir à Chelsea, mais il aurait dû rester à l’Inter après une saison de haut niveau. À mon avis, Lukaku a fait une grosse erreur en quittant l’Inter pour les Blues ».