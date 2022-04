Quel pays pour demain? Il va falloir éviter d’utiliser le citoyen

Au chapitre « réforme de l’Etat » de son histoire, la Belgique a beaucoup pratiqué, négocié, décidé mais n’avait jamais jusqu’à présent joué la carte « citoyen ». Celui-ci subissait en général la succession des réformes institutionnelles sans qu’on lui demande son avis, si ce n’est très indirectement via les élections ou très partiellement et superficiellement via des sondages.

C’est aujourd’hui chose faite. « Quelle serait la structure idéale pour votre pays pour demain ? Que proposez-vous ? Pouvez-vous expliquer votre réponse, pourquoi pensez-vous que c’est une bonne proposition ? » : tous les Belges de plus de 16 ans pourront répondre à cette question « fondatrice » comme à bon nombre d’autres en adressant leurs suggestions et bonnes idées à ceux qui sont au pouvoir.