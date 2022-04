Guerre en Ukraine: la Russie met en garde contre le risque «réel» de Troisième guerre mondiale

Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a mis en garde contre le risque d’une Troisième guerre mondiale. « Le danger est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer », a-t-il jugé.

« C’est un bon acteur (…), si on regarde attentivement et on lit attentivement ce qu’il dit, vous allez y trouver un millier de contradictions », a affirmé le chef de la diplomatie russe, cité par les agences de presse russes.

Mais « nous continuons de mener des négociations avec l’équipe » ukrainienne « et ces contacts vont se poursuivre », a-t-il déclaré.

Dans un contexte de tensions sans précédent entre Moscou et l’Occident en raison de la guerre en Ukraine, M. Lavrov a mis en garde contre le risque d’une Troisième guerre mondiale. « Le danger est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer », a jugé M. Lavrov.