À la Belgian Gallery: Johan Muyle, arpenteur du contemporain

Dévoilant trois sculptures inédites à la Belgian Gallery, le sculpteur belge poursuit son interrogation poétique, lucide et ludique sur le monde

C’est avec un étonnement sans cesse renouvelé que l’on retrouve Johan Muyle dans une galerie où il n’avait encore jamais exposé, un an après son importante rétrospective au Mac’s à Hornu. Cette fois, le sculpteur a choisi de collaborer avec la Belgian Gallery, à Ixelles, pour y exposer ses dernières pièces, ainsi qu’un dessin de 2015 et quelques billets de la série « Monkey Business ». Curatée par Philippe Van Cauteren, directeur du S.M.A.K., cette exposition invite à « déconnecter et réfléchir sur le monde » , y compris sur l’actualité brûlante puisqu’une des œuvres fait directement référence à la guerre en Ukraine.