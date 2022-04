Chez Phoenix Auction, de grands noms et des jeunes pousses

Au cœur du Brabant wallon, la salle de vente Phoenix Auction salue l’arrivée du printemps avec une vente online d’art moderne et contemporain.

C’est l’histoire d’un changement de vie. Autrefois, Barbara Cox était avocate. Une jeune maman qui courait les galeries depuis son plus jeune âge, et avait toujours aimé griffonner. « En fait, le barreau ne lui plaisait qu’à moitié, raconte Catherine Dessain, responsable de la salle de ventes Phoenix à Wavre. Alors elle est devenue photographe. Son besoin d’esthétisme était comblé… jusqu’au confinement qui l’a mise sur la touche. C’est à ce moment-là qu’elle a décidé de prendre une toile et de se lancer. »

Le succès arrive par les réseaux sociaux, d’un coup. À tel point qu’elle vit aujourd’hui de ses œuvres, expose autant à Knokke qu’au Sablon, et qu’une de ses toiles, une acrylique de 2021 intitulée Flower Power, se retrouve dans la vente Phoenix d’art moderne et contemporain qui se déroulera en ligne vendredi 29 avril.