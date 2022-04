Le capitaine de l’Italie Giorgio Chiellini annonce sa retraite internationale

Chiellini, 37 ans, espère disputer son dernier match avec les ’Azzurri’ le 1er juin à Wembley contre l’Argentine lors de la première édition de la Finalissima, opposant le vainqueur de l’Euro à celui de la Copa America.

« Si je me sens bien, je joue et je dis au revoir à l’équipe nationale à Wembley, où j’ai atteint le sommet de ma carrière en équipe nationale et peut-être de ma carrière en général », a expliqué le défenseur au micro de DAZN. « La victoire de l’Euro était quelque chose d’unique et j’aimerais jouer mon dernier match avec le maillot de l’équipe nationale dans un match de gala comme celui-là. Il faut laisser la place aux jeunes. »