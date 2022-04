Wim Wenders: «La vérité est une idée en déclin»

« Le déclin du concept de vérité est le résultat des réseaux sociaux, des fake news et de la manipulabilité générale de l’information numérique », juge le réalisateur allemand. « Et c’est un énorme coup culturel porté à nos normes morales. »

Si ce livre s’intitulait La vérité des images, c’est parce que dans la plupart des textes qu’il rassemblait (interventions, rapports et, surtout, interviews), Wim Wenders se concentrait sur le sens de la vision, et donc du tournage. Trente ans plus tard, le réalisateur allemand nous reparle de ce précieux ouvrage publié en 1992 chez L’Arche Editeur.

« La vérité des images » rassemblait plusieurs de vos textes et interviews datant de la période s’étendant de 1982 à 1992. Dans quelle mesure avez-vous changé depuis lors ?