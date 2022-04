Anthony Vanden Borre dézingue à nouveau la direction d’Anderlecht: «Je ne vois plus le projet des jeunes, ce n’est pas cohérent…»

Anthony Vanden Borre et le Sporting d’Anderlecht, c’est une grande histoire d’amour. Avec, comme dans toute idylle, des hauts et des (très) bas. Depuis leur séparation, qui ne s’était pas passée pour le mieux, et c’est un euphémisme, le Belge s’était fait très discret. Quinze mois plus tard, il a décidé de réapparaître avec un avis bien tranché sur son ancien.

« Vincent Kompany, c’est le dernier homme fort au club, tu peux le garder longtemps sans le virer », a-t-il expliqué sur les ondes de la radio AraBel. « Pourquoi prendre des prêts ? Je pense qu’il vaudrait mieux sacrifier deux ou trois ans pour faire jouer les jeunes avant de revenir au top. Mais les dirigeants et Vincent sont-ils entièrement d’accord sur ce projet ? Qui a vraiment les pleins pouvoirs ? Donne-t-on réellement les cartes à Vincent pour amener le club au sommet ? Je ne sais pas. En tout cas, je ne vois plus le projet des jeunes, ce n’est pas cohérent… »