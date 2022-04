La société japonaise Maruhan Group devient actionnaire minoritaire de Saint-Trond

Pour cela, Maruhan Group a conclu un partenariat avec l’actionnaire majoritaire DMM. Depuis 2017, le STVV était entièrement détenu par Digital Media Market, qui avait racheté le club à Roland Duchâtelet.

« Je connais Maruhan depuis plus de 20 ans, depuis l’époque où je travaillais à Oita Trinita », a déclaré Takayuki Tateishi, directeur général de Saint-Trond. « C’est un honneur pour moi de relever le défi de refaire un partenariat avec eux. Nous avons eu une bonne saison avec le STVV. Nous avons terminé à la 9e place et à la fin de la saison, nous étions même proches des playoffs 2, après neuf matchs consécutifs sans défaite. Alors que nous commençons à préparer la saison prochaine, nous accueillons Maruhan comme partenaire et nous sommes impatients de travailler ensemble la saison prochaine au sein de la famille STVV. »