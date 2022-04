Conner Rousseau vivement critiqué pour avoir dit ne pas se sentir en Belgique à Molenbeek

« Quand je roule dans Molenbeek, moi non plus je ne me sens pas en Belgique », a affirmé Conner Rousseau, président de Vooruit, dans une interview à l’hebdomadaire flamand « Humo ».

Le président de Vooruit, Conner Rousseau, était mardi sous le feu de vives critiques, jusque dans son propre camp, pour des propos jugés méprisants et xénophobes sur la diversité à Bruxelles, et particulièrement à Molenbeek.

« Quand je roule dans Molenbeek, moi non plus je ne me sens pas en Belgique », affirme Conner Rousseau dans une interview à l’hebdomadaire flamand Humo. « Mais la plupart de ces personnes sont nées ici. Le plus important est qu’elles parlent notre langue et qu’elles travaillent. A Bruxelles, à cause de la pénurie d’enseignants, des gens donnent cours en arabe en classe, parce qu’ils ne parlent pas français. Inacceptable. Et que fait le gouvernement flamand ? Il augmente le coût des cours de langue pour réduire les listes d’attente », à l’en croire.