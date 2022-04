Au Centre de la Gravure, les résidents se dévoilent

Denicolai & Provoost, Delphine Deguislage et Eleni Kamma présentent les créations nées d’une saison complète de résidence à La Louvière.

En 2020, Emmanuel Lambion, précédent directeur du Centre de la Gravure et de l’Image imprimée, répondait à l’appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2020, sous le label Un futur pour la culture. En pleine période de covid, il s’agissait de venir en aide aux artistes en leur permettant de réaliser des projets qui favoriseraient également le lien avec les publics présents sur le territoire des diverses institutions.

Le programme de résidence d’artistes (Delphine Deguislage, Eleni Kamma et le duo Denicolai & Provoost) était sélectionné et aussitôt mis en place. Emmanuel Lambion ayant été entre-temps remplacé par Christophe Veys, c’est à ce dernier et à Daphné Gozlan, coordinatrice des résidences, que revenait de boucler la boucle avec la présentation de trois expositions née à la suite de celles-ci.