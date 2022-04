Seize ans plus tard, Villarreal rêve de sa finale à Paris (vidéo)

Deux tirs cadrés, deux buts. Deux coups de froid qui ont suffi à geler toute la Bavière, estomaquée de voir son Bayern tomber sous la double torpille du sous-marin jaune. Sans pitié, Villarreal n’aura même pas donné un seul coup de semonce. Son efficacité extrême a forgé son exploit pour le mener dans le dernier carré de la Ligue des champions, comme en 2006, et a presque dégoûté ceux qui célèbrent le football de Guardiola et de… Klopp.

Mais les plus anciens se souviendront qu’il y a seize ans, les Amarillos avaient usé des mêmes ingrédients pour atteindre, lors de leur première participation à la plus belles des compétitions, le « Final Four ». Mieux, la machine était même encore plus destructrice. « La nomination de Manuel Pellegrini (NDLR : au poste d’entraîneur) fut fondamentale, car elle a changé notre mentalité et notre façon de travailler. L’équilibre de l’équipe était parfait, entre l’attaque et la défense », se rappelle Josico, qui a disputé plus de 200 matches avec Villarreal entre 2002 et 2008. N’en déplaise à l’ancien milieu défensif, c’est surtout le secteur défensif qui faisait des merveilles à l’époque : premier de sa poule avec dix points, devant Manchester United, Lille et Benfica, le club valencian n’avait marqué que… trois buts en six matches. Mais n’en avait encaissé qu’un seul !