«Zoltan Kocsis» Complete Philips Recordings

Quelle joie de retrouver les enregistrements d’un superbe pianiste trop tôt disparu ! Deux monuments dominent le coffret : une intégrale de Bartók, sublime mélange de rigueur et d’imagination qui dresse un portrait très complet du maître et un grand choix de Debussy fluides et transparents. Mais le piano de Kocsis aimait aussi défier l’orchestre (ses hallucinantes transcriptions de pages orchestrales de Wagner, des concertos de Rachmaninov inscrits dans le chant, des Liszt foudroyants de panache et de sincérité). Et Bach, Beethoven, Chopin, Dohnanyi et Grieg bénéficient du même mélange de panache et de respect textuel.

Decca, un coffret de 26 CD