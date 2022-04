Händel «Semele», Garcia Alarcon

C’est un des premiers enregistrements réalisés au Concert Hall de Namur et il impose d’emblée une clarté, une netteté et une sensualité revigorantes. Des qualités qui vont de soi dans cette œuvre de Händel, présentée d’abord comme oratorio mais qui est bien un opéra avec tous les déclenchements d’affects variés : des soupirs aux fureurs, des allusions lascives aux poncifs officiels, on est à tout moment à la fête. Leonardo Garcia Alarcon mène ses équipes (Millenium Orchestra, Chœur de Chambre de Namur et un plateau de solistes très engagés dans leurs rôles) dans ce tourbillon dramatique qui rend justice à l’individualité des protagonistes.

Ricercar, un coffret de CD