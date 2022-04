Villarreal: tous les secrets du demi-finaliste surprise de la Ligue des champions (vidéos)

Toutes proportions gardées, l’épopée actuelle du CF Villarreal fait remonter à la surface les souvenirs du « Malinwa » cher au regretté John Cordier. Au milieu de la saison 1981-1982, frustré par l’amateurisme de la direction du KaVé, il était sorti de sa condition de simple sponsor maillot (via sa firme d’informatique Telindus) pour reprendre les rênes d’un club déjà condamné au retour en D2. En quelques années, il avait amené le club-phare d’une bourgade de province, coincée entre Anvers et Bruxelles, vers les sommets belges et européens : victoire en Coupe des Coupes en 1988 (la dernière victoire européenne d’un club belge), victoire en Supercoupe d’Europe et demi-finale toujours en C2 l’année suivante, quart de finale en Coupe des champions en 1990 (seulement écarté aux prolongations par le futur vainqueur et tenant du titre le Milan AC).