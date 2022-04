La Journée internationale du jazz, c’est ce samedi 30 avril

Partout dans le monde, on célèbre l’International Jazz Day, en coordination avec l’Institut Herbie Hancock. Des Etats-Unis évidemment à Dubaï, d’Albanie aux Bahamas, d’Equateur en Géorgie et aux îles Marshall.

La cerise « blue » sur le plateau jazz mondial de cette journée se tient au siège des Nations unies à New York, avec un concert animé par Herbie Hancock, avec Marcus Miller, Gregory Porter, David Sanborn, Hiromi, Ravi Coltrane, José James, Terri Lyne Carrington, Linda Oh, Lizz Wright, Laurent de Wilde, Youn Sun Nah, Brian Blade, Ray Lema, Ravi Coltrane, Mark Whitfield, Randy Brecker, Jeremy Pelt, Grégoire Maret et d’autres encore. Un concert diffusé d’ailleurs en direct à 23 h, heure belge, sur jazzday.com, unesco.org, hancockinstitute.org et les chaînes YouTube et Facebook de la Journée internationale du jazz. Un concert pour s’amuser bien sûr. Mais aussi pour souligner l’importance du jazz comme moyen de parvenir à l’unité et à la paix par le dialogue et la diplomatie.