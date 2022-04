Jawhar: «La mocheté est partout»

A propos des quelques dates françaises de sa rentrée musicale déjà jouées en mars, il nous disait que c’est son concert parisien qui lui faisait le plus peur, ainsi qu’à ses musiciens. D’abord parce que c’est Paris (Café de la Danse). « Et puis en ce moment, il y a plein de choses. Trop, nous disent les organisateurs, et il faut arriver à faire venir le public. C’est la reprise pour tout le monde. Mais ça a été, on a bien bossé en amont. Et il y avait pas mal de Tunisiens pour une fois, parce que dans les autres villes, il n’y en a jamais ! » À vrai dire, la musique de Jawhar, même s’il chante en arabe, n’est pas vraiment communautaire…