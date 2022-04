Russie: un homme ouvre le feu dans une école maternelle, plusieurs morts

« Selon des informations préliminaires, il y a eu des tirs dans une école maternelle. Deux enfants sont morts, une institutrice et l’agresseur aussi », a affirmé à l’AFP Dmitri Kamal, un porte-parole de la région d’Oulianovsk.

Un homme a ouvert le feu mardi dans une école maternelle de la région d’Oulianovsk, dans le centre de la Russie, tuant deux enfants et une institutrice avant de se suicider, a annoncé à l’AFP un porte-parole des autorités régionales.

Il a précisé que l’âge des enfants n’est pas connu mais qu’ils ont vraisemblablement « entre trois et six ans », ajoutant que les enquêteurs étaient sur place.

Selon les agences de presse russes, citant les forces de l’ordre, « la raison de la fusillade pourrait être un conflit familial ».

Le député et ancien gouverneur de la région Sergueï Morozov a indiqué à l’agence de presse Ria Novosti qu’une jeune institutrice et deux enfants nés en 2016 et 2018 étaient morts.

La chaîne Telegram Baza, connue pour ses liens avec les forces de sécurité, a indiqué que l’homme était entré dans l’école durant l’heure de la sieste, armé d’un fusil de chasse.