Thibaut Courtois avant Manchester-City – Real Madrid: «Ce sera un match très difficile» (vidéo)

C’est un rendez-vous mensuel. Chaque fin de mois, le Diable rouge s’exprime sur sa situation sportive et ses différentes passions dans son podcast. Dans ce quatrième épisode, Courtois revient sur le titre de champion d’Espagne qui tend désormais les bras aux Merengues. « Oui, c’est très, très proche. Le mois d’avril a été décisif pour le championnat. Après avoir perdu le Clasico, ils (Barcelone) avaient l’espoir de revenir et de nous mettre un coup mentalement, mais ça a été le contraire ». En effet, l’affrontement entre les deux géants espagnols fin mars avait tourné à la correction pour les hommes de Carlo Ancelotti, sèchement battus 0-4 au Bernabeu. Si certains voyaient en ce résultat une Liga complètement relancée, fort est de constater que ce n’est pas le cas quelques semaines plus tard. Barcelone n’a pas su confirmer son état de forme et a enchaîné les contre-performances, battus à domicile contre Cadix et le Rayo Vallecano, les Catalans sont désormais à 15 points du leader madrilène, et peuvent dire adieu au titre.

Qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions, le Real Madrid a éliminé Chelsea au cours d’un match complètement fou. Après la remontada contre le PSG, c’est le club londonien qui a subi la magie du Bernabeu comme l’exprime l’ancien joueur des Blues. « Cette année, je ne sais pas combien de remontada nous avons eu. Madrid a quelque chose de spécial au Bernabéu. Même si nous avions gagné 1-3 au match aller, nous savions que ça allait être très difficile. Ils ont trouvé le but dont ils avaient besoin et le second très rapidement. Mais nous avons gardé la foi, avec le score de 0-3, le Bernabeu a applaudi davantage, ils ont cru en nous. Ça nous a permis de trouver le 1-3 et en prolongation nous avons été meilleurs qu’eux. C’est un autre moment spécial de la saison, un de plus. »