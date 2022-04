Lettre ouverte au Brussel’s Short Film Festival: «Ne normalisez pas l’apartheid israélien!»

L’apartheid est un système de domination et d’oppression d’un groupe racial par un autre, institutionnalisé à travers des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires. Son interdiction est absolue, et la communauté et la société civile internationale a le devoir d’en empêcher la perpétration.

Le 1er février dernier, Amnesty International publiait un rapport accablant attestant de la réalité de la pratique de l’apartheid par Israël. Il fait suite à de nombreuses autres prises de positions d’organisations mondialement reconnues pour leur défense inconditionnelle des droits humains (dont la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et Human Rights Watch) parvenant aux mêmes conclusions. Toutes attestent de la volonté de soumettre la population palestinienne au groupe juif israélien, comme jadis les populations non blanche aux Afrikaners dans le régime ségrégationniste sud-africain.

Dans ce contexte, tout partenariat, fût-il purement culturel, avec un pays coupable de crimes contre l’humanité contribue à jeter le voile sur ceux-ci, et donc à normaliser la politique d’oppression systématique des droits des Palestiniens. Ils ne peuvent que contribuer à renforcer le caractère répressif et inhumain du gouvernement israélien contre les Palestiniens, encore constaté ces derniers jours sur le terrain avec la répression contre les fidèles sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est (plusieurs centaines de blessés et d’arrestations) et le bouclage de la Cisjordanie qui constitue un véritable châtiment collectif contre les civiles. En notre âme et conscience, nous ne pouvons l’accepter.

Nous vous demandons dès lors de mettre fin à ce partenariat avec l’ambassade israélienne, qui apparaît incompatible avec le combat pour la justice et l’universalité des droits auxquels nous vous savons attachés.