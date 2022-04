Ronaldinho: «Je regarde un match tous les dix ans!»

Il arrive. Son groupe d’amis et de collaborateurs lui emboîte le pas. Ils sont six : quelques Brésiliens, des Espagnols et un Italien. Sa démarche est paresseuse. Ronaldinho Gaúcho porte son bonnet emblématique, des lunettes qui lui cachent la moitié du visage, et il n’a pas l’air d’avoir très envie de bavarder. Mais il sourit. Beaucoup. Gentillesse ? Malice ? Ou simplement un mécanisme de défense ? Nul ne le sait.