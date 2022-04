Divock Origi, l’intermittent devenu légende des Reds

L’aventure de Divock Origi à Liverpool touche doucement à sa fin, son bail sur les bords de la Mersey s’achevant en juin prochain et de nombreux médias annonçant qu’il a un accord avec l’AC Milan (d’autres clubs italiens, anglais ou même turcs sont sur le coup si ça capote).

Restera une histoire pas banale. Celle d’un joueur de 27 ans qui a su tirer profit d’un temps de jeu famélique -41 buts et 17 assists en 6.913 minutes toutes compétitions confondues en six saisons complètes à Anfield (en 2017-18, il a été prêté à Wolfsbourg), soit moins de 77 matches complets !- dû à des blessures à répétition, sans oublier la terrible agression de Funes Mori lors d’un derby en avril 2016, mais aussi à une concurrence féroce. Imaginez qu’il était déjà devancé dans la hiérarchie par le trio Salah-Firmino-Mané avant que ne viennent s’ajouter Minamino puis, surtout, Jota et Diaz ; tous ayant des profils très différents du sien.