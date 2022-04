Des Nuits Botanique au ciel dégagé

Après deux ans de jeu du chat et de la souris avec les mesures avant-covid, le festival musical bruxellois des découvertes peut enfin revenir à son rythme de croisière. Quelques artistes américains (et même un russe !) ont bien annulé leur présence mais cela est insignifiant au regard de la programmation qui, plus que jamais, fait la part belle aux artistes belges et français.

Oui, il y a moins de têtes d’affiche que par le passé. Les amateurs de vedettes n’auront que Gaëtan Roussel (le 28) et les Tindersticks (le 2) à se mettre sous la dent cette année. Pour le reste, chacun pourra s’égayer entre Chapiteau, Orangerie, Rotonde et Grand Salon pour trouver son bonheur. Entre créations et release parties, les Nuits en cette édition 2022 devront jongler non pas avec les mesures sanitaires mais bien avec les travaux de rénovation – en prévision du bicentenaire du lieu en 2029 – pour une capacité augmentée des Orangerie et Rotonde et un renouvellement des verrières.