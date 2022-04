La Belgique contre la France, l’Allemagne et l’Australie à Hambourg

Le sort en a décidé ainsi ce mardi à Malaga. L’avenir de l’équipe belge de Coupe Davis, mi-septembre, se jouera à Hambourg contre la France, l’Allemagne et l’Australie. Avec deux tickets à aller chercher pour la phase finale à Malaga, fin novembre.

C’est ce mardi après-midi, à Malaga, qu’on a procédé au tirage au sort de la première phase finale de la Coupe Davis qui aura lieu du 14 au 18 septembre. 16 équipes sont encore en lice pour soulever le fameux Saladier d’argent en 2022.

Pour cette phase, ces 16 nations tenteront de se qualifier pour le « last eight », fin novembre à Malaga, à partir de quatre poules de quatre dans quatre villes différentes (Glasgow, Hambourg, Bologne et Valence, dernière ville confirmée ce mardi matin). Les deux vainqueurs de chaque poule seront qualifiés pour Malaga.