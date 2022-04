«Wheel of Fortune and Fantasy», les hasards de la vie

Alors qu’il vient de recevoir l’Oscar du meilleur film en langue étrangère pour Drive my car, sorti chez nous en mars, il est déjà temps de retrouver le réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi pour Wheel of Fortune and Fa ntasy (Contes du hasard et autres fantaisies). Un film en fait réalisé avant Drive my car mais dont la sortie a été bousculée par de la pandémie. Et présenté l’an dernier lors d’une édition hybride de la Berlinale, où il a reçu l’Ours d’argent.

Dans Wheel of Fortune and Fantasy, Hamaguchi décline avec délicatesse et profondeur trois petites histoires, réunie en un seul film. Une proposition dans sa forme assez opposée à l’envergure fleuve de Drive my car, mais où l’on retrouve ce même regard de cinéaste, et une influence assez manifeste de Rohmer notamment.