Chris Froome en Romandie: une nouvelle étape vers le Tour de France

Blessé au genou durant l’hiver, Christopher Froome connaît un début de saison très compliqué. Âgé de 36 ans, le coureur de la formation Israël Start-Up Nation a commencé la compétition fin mars, lors de la Semaine internationale Coppi et Bartali. Une course qu’il a terminée à la 86e place à plus d’une heure du vainqueur, Eddie Dunbar. Dans la suite de son programme, « Froomey » a participé au dernier Tour des Alpes : arrivé hors délai lors de la cinquième étape, il n’a pas pu terminer l’épreuve italo-autrichienne. D’une motivation inébranlable, il ne compte pas s’arrêter là et met le cap sur la Suisse, pour emmagasiner de la confiance lors du Tour de Romandie, qui a démarré ce mardi.