«Éclaireuses» La Petite Ecole de l’espoir

La Petite Ecole est une expérience à taille humaine dans une impressionnante atmosphère de bienveillance et de patience infinie.

C’est une sorte de bulle hors du temps et hors catégories. Dans une ancienne boutique des Marolles à Bruxelles, la Petite Ecole est un lieu d’apprentissage différent, dédié aux enfants de l’exil, venus de pays en guerre, jamais ou peu scolarisés. Un lieu de transition vers le système traditionnel qui propose à ces enfants une première expérience de l’école et de ses codes. Sous la houlette de Marie et Juliette, deux enseignantes dévouées, les enfants explorent des chemins alternatifs vers la connaissance, en essayant de canaliser leur énergie, de soigner leurs traumatismes, de faire confiance à des adultes qu’ils ne connaissent au départ pas.