«Les Segpa», sous-doués 2.0

Une comédie française coproduite par Cyril Hanouna, ça fait toujours un peu peur. Plus encore quand on apprend qu’elle va tourner en dérision les Segpa – acronyme de Section d’enseignement général et professionnel adapté –, soit les classes qui accueillent, en France, des élèves présentant des difficultés d’apprentissage, parfois en raison d’un handicap. Le personnel enseignant s’est fait entendre sur les réseaux sociaux avant même la sortie nationale (la semaine dernière) regrettant « ces caricatures qui les font passer pour des abrutis, martyrisant ainsi une confiance en eux déjà bien délabrée ».