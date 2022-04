Le Calaminois Dario Oger signe un contrat de deux ans à l’AS Eupen

Il a d’abord joué au FC Union La Calamine et a ensuite été formé dans divers clubs de première division : Standard de Liège, AS Eupen, KRC Genk et La Gantoise. « Le milieu central a disputé une très bonne saison 2021-2022 avec les U21 de l’AS Eupen. Le 16 janvier, il est monté pour la première fois en jeu lors d’un match de l’équipe première contre le Cercle de Bruges. Dario Oger effectuera la préparation à la nouvelle saison avec l’équipe première de l’AS Eupen et aura ainsi une opportunité de faire le prochain pas vers une carrière professionnelle », communique le club.