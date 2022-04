Arnaud Desplechin parle de «Tromperie»: «Un soir, Philip Roth m’a appelé. J’étais terrifié»

bavard, sensuel, intimiste et réussi.

Dans quelques semaines, Arnaud Desplechin (Rois et reine, Un conte de Noël, Trois souvenirs de ma jeunesse, Roubaix une lumière) sera sur les marches de Cannes entouré de Marion Cotillard et Melvil Poupaud pour son treizième long-métrage, Frère et sœur, en compétition. L’an dernier, c’est dans la section Cannes Première qu’il présentait Tromperie, un film hanté par la mort, une utopie traversée par le désir, un éloge au cinéma. Cela fait trente ans que ce roman accompagne le très littéraire cinéaste français.

Philip Roth disait : « Je suis un théâtre, rien d’autre qu’un théâtre. » En tant que cinéaste, faites-vous vôtre cette phrase ?