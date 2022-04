Hainaut: un remarquable manoir à rénover à 575.000 euros (photos)

Implanté à Mont-sur-Marchienne, près de Charleroi et de toutes ses facilités, ce manoir est encadré par un parc de 81 ares joliment arboré. La bâtisse est complètement à rénover, mais elle possède énormément de caractère et d’éléments anciens qui ont été préservés : cheminées, moulures, boiseries… La propriété est par ailleurs complétée par deux maisonnettes et des écuries qui offrent elles aussi un beau potentiel d’aménagement. Les possibilités d’affectation sont donc multiples.

Situation

Le manoir est situé à Mont-sur-Marchienne, le long de la célèbre avenue Paul Pastur. Cette dernière et ses environs rassemblent de nombreuses facilités, comme des arrêts de bus, services, écoles et magasins qui sont accessibles en quelques minutes à pied. Deux minutes en voiture suffisent pour accéder au R3 de Charleroi, et il faut en moyenne dix minutes pour rejoindre le centre-ville ou la gare de Charleroi-Sud. L’aéroport de Bruxelles-Sud est quant à lui accessible en une quinzaine de minutes de route. Bien qu’il soit entouré de nombreuses facilités, le manoir profite aussi d’un environnement plutôt calme et vert, grâce à son parc de 81 ares qui l’entoure et le sépare notamment de la route.

Etat général

Le manoir sera complètement à rénover avant d’être habitable, mais il possède déjà quelques équipements comme des caméras de surveillance, un système d’alarme ou encore une chaudière au gaz toute récente. La bâtisse se caractérise aussi et surtout par de nombreux éléments anciens préservés, comme ses cheminées, ses boiseries et moulures, ses vitraux et carrelages d’époque… On note aussi la présence de hauts plafonds et de matériaux nobles comme du marbre, des parquets, de la pierre bleue, etc. Bref, il s’agit d’un bien avec beaucoup de charme et de caractère. La propriété offre par ailleurs un potentiel supplémentaire grâce à ses anciennes écuries et ses deux maisonnettes (dont une donne sur l’avenue) qui sont elles aussi à restaurer.

Disposition

Le manoir est situé au centre de la propriété et est entouré de verdure. Ses grandes réceptions au rez offrent d’ailleurs de larges vues sur le parc. Ce niveau comporte aussi une entrée de service donnant accès à un WC, une cuisine et un office. Le hall principal dessert quant à lui l’escalier central, un vestiaire avec WC, un bureau orné de boiseries et deux spacieux espaces de séjour. Au premier étage, on retrouve une salle de bain, 4 chambres et une grande suite composée d’un dressing, une salle d’eau et une chambre avec cheminée. Plusieurs pièces de ce niveau comportent également des balcons. Le deuxième étage rassemble 4 chambres supplémentaires et un débarras. Le manoir comporte aussi un grenier et des caves. Deux maisonnettes et des écuries avec garages sont situées un peu à l’écart et complètent la propriété.

Prix

Le prix de vente de la propriété est de 575.000 euros. Il faudra prévoir un budget supplémentaire pour rénover l’ensemble, mais les lieux offrent énormément de potentiel, aussi bien en raison du caractère et des superficies du manoir que de la présence de différentes annexes.

Surface habitable : 640 m2 + annexes

Chambres : 9

Salles d’eau : 2

WC : 5

Cave : oui

Jardin : oui (81 ares)

Etat : à rénover

Garage : oui

PEB : F