«Hit the road», un premier long-métrage réussi et prometteur

Pour son premier long-métrage, Panah Panahi (fils de Jafar, avec qui il a travaillé), nous plonge dans un road-movie au cœur de l’Iran, de nos jours.

Une famille est en route vers une destination secrète. Dans un but incertain. À l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout, mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Le tout dans une joyeuse cacophonie. Tous s’inquiètent du chien malade. Et seul le grand frère reste mystérieusement silencieux.