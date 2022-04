Guerre en Ukraine: l’Union européenne redoute une catastrophe nucléaire provoquée par l’offensive russe

Les forces russes entrées en Ukraine contrôlent la centrale ukrainienne de Zaporojie, la plus grande d’Europe, visée durant l’offensive déclenchée fin février par des tirs d’artillerie qui avaient provoqué un incendie dans des bâtiments annexes et fait craindre une catastrophe.

L’Union européenne a mis en garde mardi contre une nouvelle catastrophe nucléaire en Ukraine, 36 ans après l’explosion de Tchernobyl, en raison de l’offensive russe et a demandé à Moscou de s’abstenir de toute action contre les installations du pays.

« L’agression illégale et injustifiée de la Russie en Ukraine met à nouveau en péril la sûreté nucléaire sur notre continent », ont averti le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et la commissaire à l’Energie, Kadri Simson, dans une déclaration commune.

Les deux responsables européens accusent les forces russes d’avoir « endommagé imprudemment les installations » des sites nucléaires attaqués.

« L’occupation illégale et l’interruption des opérations normales, notamment en empêchant la rotation du personnel, compromettent le fonctionnement sûr et sécurisé des centrales nucléaires en Ukraine et augmentent considérablement le risque d’accident », ont-ils ajouté.

« A l’occasion de l’anniversaire de l’accident de Tchernobyl en 1986, nous réitérons notre plus grande préoccupation quant aux risques pour la sûreté et la sécurité nucléaires causés par les récentes actions de la Russie sur le site de Tchernobyl », ont-ils insisté.