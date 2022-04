Panah Panahi pour «Hit the road»: «J’ai découvert que je pouvais être indépendant»

Fils du célèbre Jafar Panahi, Panah Panahi dévoile « Hit the road », un premier long-métrage aussi touchant que réussi et prometteur. Malgré le poids de l’héritage familial.

Né à Téhéran en 1984, Panah Panahi n’est autre que le fils de Jafar Panahi, une des personnalités les plus influentes de la nouvelle vague du cinéma iranien (à qui l’on doit notamment Taxi Téhéran). Un héritage familial riche mais un peu plombant aussi.

D’ailleurs, Panah Panahi ne se cache pas de sa crainte de la comparaison. Et c’est sa sœur qui l’a incité à finalement réaliser son premier long-métrage, Hit the road, un émouvant road-movie qui sort sur nos écrans cette semaine après avoir été présenté notamment à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes et au festival de Gand en octobre.