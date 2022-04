La 57e Flèche ardennaise sera disputée le 8 mai

Le départ (12h15) de la course s’adressant aux élites et espoirs sera délocalisé de Herve à Stavelot où sera également jugée l’arrivée au terme de 180 kilomètres de course. Dix-sept côtes «ardennaises», représentant un dénivelé positif de 3.900 mètres, dont quelques montées de Liège-Bastogne-Liège (Wanne, Haute Levée, Rosier, Stockeu), pimenteront les débats.

Vingt-neuf équipes de 6 coureurs disputeront la 57e édition de la Flèche ardennaise, dont 13 formations belges et 16 étrangères. Parmi les principaux coureurs à suivre, les organisateurs ont pointé mardi, lors de la présentation de la course, le Français Romain Grégoire, récent vainqueur de Liège-Bastogne-Liège U23, et le Néo-Zélandais Reuben Thompson, 2e du Circuit des Ardennes, chez Groupama-FDJ ainsi, entre autres, que le Belge Lennert van Eetvelt (Lotto-Soudal), 2e de Liège-Bastogne-Liège U23 et le Norvégien Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma).