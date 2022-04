L’énorme bourde de Gianluigi Buffon avec Parme (vidéo)

Si Parme espérait remonter en Serie A, ce ne sera pas pour cette saison. A deux journées de la fin, le club d’Elias Cobbaut et de Maxime Busi, prêté cette saison à Reims, en Ligue 1, occupe la treizième place, à treize points du Top 8, synonyme de promotion (les deux premiers) ou de barrages pour la montée (du troisième au huitième). Lundi soir, les Parmesans ont été battus sur la pelouse de Pérouse (2-1), notamment à cause d’une énorme bourde de Gianluigi Buffon sur le deuxième but, tombé après seulement... sept minutes (Pérouse avait ouvert le score sur penalty dès la cinquième minute). L’ancien gardien de la Juventus (44 ans depuis janvier) a complètement loupé son dégagement sur une passe en retrait, laissant le jeune attaquant Marco Olivieri pousser le ballon dans le but vide.

Pas vraiment le genre d’image que Buffon, qui a prolongé son contrat d’une saison le mois dernier, souhaite qu’on conserve de son incroyable carrière...