Téléphone au volant: ce qui change le premier mai

« Ces dernières années, l’usage du téléphone portable au volant a considérablement augmenté », a déclaré une porte-parole du parquet. « Une enquête européenne a montré qu’un conducteur belge sur quatre lit ou envoie des messages en conduisant, et qu’un sur six n’utilise pas la téléphonie mains libres au volant. Un dixième des conducteurs indique avoir déjà, de cette façon, eu (ou failli avoir) un accident. »

Les conducteurs surpris en train d’utiliser leur téléphone portable au volant dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde entre le premier mai et le 30 juin perdront immédiatement leur permis de conduire. « Toutes les zones de police de l’arrondissement sont autorisées à révoquer immédiatement le permis de conduire pour une durée de huit jours », a indiqué lundi soir le parquet de Hal-Vilvorde.

Selon l’institut de sécurité routière Vias, 8 % des accidents mortels sont liés à l’utilisation de téléphones portables au volant, ajoute la porte-parole du parquet. « On estime que cela représenterait environ 50 morts et 4.500 blessés par an. »