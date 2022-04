Taxe nucléaire: Engie conteste l’existence de surprofits

Comme nous l’indiquions dans nos éditions de ce mardi matin, la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), a demandé à la Banque nationale de Belgique de lui fournir une étude sur la possibilité de soumettre le secteur de l’énergie à une « contribution de crise ». Une contribution qui concernerait au premier chef le groupe Engie, qui exploite le parc nucléaire belge. Pour la ministre, l’objectif est de récupérer tout ou partie des profits excédentaires réalisés alors que les prix de l’électricité tutoient des sommets inédits. Sollicité, l’énergéticien nous a dit être « à la disposition de la ministre et de la Banque nationale ».

« Mais nous soulignons qu’il ne peut être question de profits excédentaires dans le chef d’Electrabel », nous a précisé Hellen Smeets, porte-parole d’Engie Belgique. « Les profits issus de la production électronucléaire sont dûment taxés. Comme il était indiqué dans le rapport de la Creg (le régulateur fédéral du secteur, NDLR) de février dernier, pour la période de 2016 à 2020, Electrabel a été taxé sur sa production nucléaire à hauteur de 84 %. Si on inclut l’année 2021, c’est à hauteur de 61 %. Ce qui dépasse les 38 % prévus dans la convention avec l’Etat belge (Engie-Electrabel est redevable d’une « contribution de répartition » à hauteur de 38 % de la marge de profitabilité des quatre réacteurs nucléaires les plus récents, NDLR). Si les prix restent élevés et si la disponibilité des centrales se maintient au haut niveau actuel, alors la taxation pour la période 2016-2024 sera également supérieure aux 38 %. »