Fabian Cancellara à la tête d’une nouvelle équipe cycliste

Ce 26 avril, date d’ouverture du Tour de Romandie, la marque Tudor a lancé son équipe cycliste sous le nom de « Tudor Pro Cycling Tour ». À la tête de cette formation, nous retrouverons donc le double champion olympique. Sa première course aura lieu le 15 mai prochain en espoir (moins de 23 ans) lors du Paris-Roubaix U23 avant de disputer le Giro d’Italia Giovani en juin prochain. L’objectif de cette nouvelle formation « la plus suisse possible », sera d’évoluer en Continental Tour (deuxième division mondiale) en 2023. Si la volonté est sur le long terme de viser le très haut niveau, l’ancien coureur insiste sur le fait qu’il faudra laisser du temps à Tudor pour y parvenir.

Professionnel entre 2001 et 2016, Fabian Cancellara est l’un des plus grands champions de la dernière décennie. Avec 29 journées en jaune et 6 victoires d’étapes sur le Tour de France, sans oublier ses 3 Paris-Roubaix et Tour des Flandres, celui qui a pris sa retraite il y a bientôt 6 ans ne s’est jamais vraiment éloigné du cyclisme. Homme d’affaires, il s’est également reconverti en manager et s’occupe du talent national Marc Hirschi, qui évolue chez UAE avec Tadej Pogacar.